Глава РФС ответил на вопрос о будущем Карпина

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно будущего главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Варианты на замену Карпину не рассматриваем. Валерий Георгиевич со мной на связи. Вопрос, не надоело ли Карпину тренировать сборную России, лучше адресовать ему», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Карпин занимает пост наставника национальной команды с лета 2021 года. С февраля 2022-го сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском матче подопечные Карпина отпраздновали крупную победу над Вьетнамом со счетом 3:0.