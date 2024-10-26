Мостовой: «Я бы пошёл на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной стажировке в Госдуме.

«Отличное предложение! Это очень хорошо! Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой. Готов приступить. Буду ждать предложения», - передает слова эксперта Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр должен был пройти стажировку в московском «Спартаке», однако «красно-белые» отказали ему.

После 12 туров чемпионата России «народная команда» набрала 19 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.