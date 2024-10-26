Колыванов: «Динамо» сложно вписать в ряд фаворитов в борьбе за титул»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался касательно перспектив подопечных Марцела Лички в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» и «Краснодар» действуют стабильно. На этом фоне «Динамо» сложно вписать в ряд фаворитов в борьбе за титул. Нужно улучшать игру в обороне и подтягивать реализацию», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги команда Лички набрала 23 балла и находится на пятом месте в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны «бело-голубые» на выезде сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.