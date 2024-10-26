Танасиевич назвал главную проблему «Зенита»

Экс-игрок московского «Динамо» Йован Танасиевич назвал главную проблему петербургского «Зенита».
«Вопрос только в мотивации, с этим возникают проблемы. Для тренера это непросто - настроить лидеров на матчи с теми же аутсайдерами. Особенно после шести чемпионств», - передает слова Танасиевича «Чемпионат».
После 12 туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 29 баллов и располагаются на второй позиции в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В ближайшем поединке чемпионата страны петербургская команда на домашнем стадионе встретится с «Краснодаром».
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