Мантуан оценил свой прогресс в «Зените»

Бразильский легионер «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о достигнутом прогрессе в петербургском клубе.
«Мой прогресс за эти годы в «Зените» можно назвать очень хорошим. Сейчас я гораздо увереннее в себе. Надеюсь, что не остановлюсь на этом и продолжу развиваться», - передает слова бразильца «Чемпионат».
Напомним, что Густаво защищает цвета петербургского коллектива с 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне бразильский футболист поучаствовал в 18 встречах, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.
По итогам 12 туров питерцы занимают второе место в таблице Премьер-лиги.
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