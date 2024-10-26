Широков сообщил, что прошёл стажировку в клубе РПЛ

Бывший российский футболист Роман Широков, поигравший за национальную команду и ряд топ-клубов РПЛ, сообщил о прохождении стажировки в столичном ЦСКА.

«Огромное спасибо Марко, его тренерскому штабу и ПФК ЦСКА за возможность пройти стажировку», - оставил публикацию Широков в своих социальных сетях.

Напомним, что Роман – воспитанник академии «армейского» клуба. В своей карьере он выступал за ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и столичный «Спартак». За сборную России Широков сыграл 56 поединков и отметился 13 забитыми мячами. После окончания игровой карьеры Роман работал спортивным директором.