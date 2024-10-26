Мусаев назвал игрока ЦСКА, который убежит от любого защитника

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о новичке команды – нападающем Сауле Гуарирапе.
«Его сильные качества - скорость и борьба. Если мяч у меня под ногой, я знаю, что его надо на 20-30 метров вперёд отдать Саулю. Он убежит от любого защитника», - передает слова российского футболиста пресс-служба «армейцев».
Напомним, что венесуэльский игрок перешел в «армейский» клуб из «Сочи» в летнее трансферное окно. Стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2024/2025.
В текущей игровой кампании Гуарирапа провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.
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