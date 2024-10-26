Экс-игрок «Динамо» объяснил лидерство «Краснодара»

Бывший футболист столичного «Динамо» Йонас Танасиевич поделился мыслями относительно лидерства «Краснодара» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Для меня это не удивительно. В прошлом сезоне они до последнего тура боролись за чемпионство. И даже 10-15 минут в онлайн-таблице таковыми были. Всё закономерно», - приводятся слова Танасиевича на страницах «Чемпионата».
После 12 туров Российской премьер-лиги краснодарская команда набрала 30 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на одно очко. В рамках 13-го тура чемпионата страны подопечные Мурада Мусаева на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет в понедельник, 28 октября.
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