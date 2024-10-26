Хомуха оценил влияние Облякова на игру ЦСКА

Экс-футболист столичного ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался об игре полузащитника «армейцев» и сборной России Ивана Облякова.

«Обляков - один из системообразующих игроков ЦСКА. У Ивана сейчас самый подходящий возраст для того, чтобы попробовать свои силы где-то за рубежом», - передает слова эксперта Legalbet.

В нынешнем сезоне Обляков поучаствовал в 17 поединках московской команды, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Срок действия контракта между 26-летним полузащитником и ЦСКА истекает в конце июня 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в девять миллионов евро.