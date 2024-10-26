Мостовой назвал точный счёт матча «Зенит» - «Локомотив»

В центральном поединке 13-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» в родных стенах встретится с московским «Локомотивом». Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Для меня «Зенит» все же фаворит. «Локомотив» хорош, но пока ему не хватает опыта. Команда Семака наберет три очка. Моя ставка - выигрыш «Зенита» со счетом 3:1», - цитирует Александра «ВсеПроСпорт».

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 27 октября. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. После 12 туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны, а подопечные Михаила Галактионова находятся на третьей строчке.