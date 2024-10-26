Павлюченко назвал победителя матча «Зенит» - «Локомотив»

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о центральном матче 13-го тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

«Встреча обещает быть интересной. Я поверю в «Зенит». Его уровень остается одним из самых высоких в РПЛ, если не самым высоким. Ставлю на победу «Зенита» с форой (-1)», - приводятся слова бывшего форварда на страницах «ВсеПроСпорт».

Матч «Зенит» - «Локомотив» состоится в воскресенье, 27 октября. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а столичная команда находится на третьей строчке.