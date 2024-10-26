Бывший наставник молодёжной российской сборной, а также экс-футболист питерского «Зенита» и московского ЦСКА Дмитрий Хомуха скептически относится к белорусским клубам в призме их потенциальных выступлений вместе с российскими. Он считает, что команды из союзной республики не смогут составить конкуренцию российским грандам.

- Я не думаю, что белорусские клубы способны конкурировать с российскими клубами. Поэтому эта затея пока не понята, - цитирует слова Хомухи Vprognoze.ru.

В последнее время, напомним, обсуждается идея совместного проведения чемпионатов.