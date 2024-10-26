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​Силкин поделился ожиданиями от центрального матча тура в РПЛ

26 Октября 2024 • 01:35 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1 1.67 X 4.15 2 5.10
27.10 19:30

В российском чемпионате стартует тринадцатый тур РПЛ, его центральным матчем станет встреча питерского «Зенита» с московским «Локомотивом». Своими ожиданиями от него поделился известный российский специалист Сергей Силкин. Он считает чемпиона страны, питерцев, фаворитом предстоящего матча.

- Конечно, будет захватывающая и интересная игра. «Зенит» считаю фаворитом этой игры. Команда будет играть дома, а это преимущество перед соперником, - считает Силкин, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, «Локомотив» идёт третьим.


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