​Силкин поделился ожиданиями от центрального матча тура в РПЛ

В российском чемпионате стартует тринадцатый тур РПЛ, его центральным матчем станет встреча питерского «Зенита» с московским «Локомотивом». Своими ожиданиями от него поделился известный российский специалист Сергей Силкин. Он считает чемпиона страны, питерцев, фаворитом предстоящего матча.

- Конечно, будет захватывающая и интересная игра. «Зенит» считаю фаворитом этой игры. Команда будет играть дома, а это преимущество перед соперником, - считает Силкин, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, «Локомотив» идёт третьим.