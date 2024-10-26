​Кавазашвили: «Локомотив» идёт правильной дорогой»

Ветеран отечественного футбола Анзор Кавазашвили, в прошлом выступавший за московский «Спартак», высоко ценит стратегию другого столичного клуба - «Локомотива». Ставка на доморощенную молодёжь, по словам Кавазашвили, полностью оправдывает себя.

- Думаю, что «Локомотив» сегодня находится на правильном пути. Свою молодёжь воспитывают правильно. Если видят талантливого футболиста, то берут и ставят его в основной состав команды, - цитирует слова Кавазашвили Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит сыграть с питерским «Зенитом».