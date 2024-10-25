​Гранат: «Для «Спартака» сезон ещё не потерян»

Московский «Спартак» неважно выступает в российском чемпионате, команда сменила в межсезонье тренера, её возглавил сербский специалист Деян Станкович, но ему не удаётся пока что наладить ровные выступления. Сейчас «Спартак» занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата, но бывший футболист клуба Владимир Гранат уверен в том, что сезон нельзя называть потерянным - его ещё можно спасти.

- Не согласен с тем, что сезон для «Спартака» уже потерян. Есть Кубок, да и в чемпионате еще немало матчей. Но чтобы реализовать эти шансы, надо начинать давать результат уже в Нижнем Новгороде, - цитирует слова Граната «ВсеПроСпорт».