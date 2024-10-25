​Хомуха назвал фаворита главного матча 13-го тура РПЛ

В российском футболе в субботу начнутся матчи тринадцатого тура, главной встречей тура станет матч московского «Локомотива» и питерского «Зенита». Своим мнением о предстоящей дуэли двух претендентов на чемпионский титул поделился Дмитрий Хомуха - в прошлом он выступал не только за московский ЦСКА, но и как раз за питерский клуб также.

- В прошлом году «Локомотив» дважды обыграл «Зенит». Думаю, что ожидания реванша будут на высоком уровне и матч предстоит очень интересным. Фаворитом матча назвал бы «Зенит», - цитирует слова Хомухи Vprognoze.ru.

«Зенит» и «Локомотив» занимают второе и третье место в турнирной таблице РПЛ.