В главных слухах недели вы узнаете, где может продолжить карьеру Эрлинг Холанн, как «Реал» оценивает летнее подписание Килиана Мбаппе, и какое решение по будущему принял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Холанн перейдёт в «Реал»

Эрлинг Холанн остаётся героем нашей рубрики слухов. По новой информации, норвежский бомбардир проявляет интерес к проекту «Реала» и представляет себя футболистом мадридского клуба через несколько лет. Холанн якобы уже сообщил окружению о желании поиграть за «сливочных». В ближайшие годы «Реал» может выкупить Эрлинга у «Манчестер Сити» за 150 миллионов евро. Такая опция выкупа, если верить прессе, прописана в действующем контракте форварда.

Хави может оказаться в АПЛ

Хави находится без клубной прописки после ухода из «Барселоны» по завершению прошлого сезона. Следующий этап карьеры молодого специалиста может оказаться английским. Слухи говорят о том, что Хави стал главным кандидатом для «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» думают о приглашении Хави при расставании с Эриком тен Хагом. Нидерландец находится под давлением, ведь результаты команды в этом сезоне не впечатляют. Сейчас «Юнайтед» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Мбаппе признали ошибкой

В летнее трансферное окно «Реал» подписал Килиана Мбаппе. Француз перебрался в мадридский клуб свободным агентом, то есть трансфер оказался не таким дорогостоящим, как мог бы быть. Тем не менее, на неделе в прессу просочилась информация о том, что в «Реале» считают трансфер Мбаппе ошибкой. В Мадриде якобы разочаровались в Килиане – в его игре, а также в нарушении атмосферы в раздевалке.

Ямаль интересен топ-клубам АПЛ

Слухи говорят о том, что талантливый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль интересен нескольким топ-клубам Премьер-лиги. Так, интерес к молодому футболисту проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль». Конечно, поверить в трансфер Ямаля на сегодняшний день непросто. Но есть информация, что «Барселона» в какой-то момент может быть вынуждена пойти на такой шаг. Дело в том, что финансовое положение каталонского клуба по-прежнему очень сложное. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта излучает оптимизм по этому поводу, но на самом деле серьёзного улучшения дел не наблюдается. Трансфер Ямаля может решить проблемы «Барсы», ведь он точно будет дорогостоящим.

Гвардиола определился с будущим

Будущее Хосепа Гвардиолы остаётся обсуждаемой темой в футбольном мире. Оно и понятно – действующий контракт испанского специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. В прессе на неделе появилась информация о том, что Гвардиола уже дал понять «горожанам» о намерении подписать новый контракт. Хосеп останется в клубе из Манчестера ещё как минимум на один сезон.

Слухи собирал Александр Тихий.