​Наумов: «Миранчук» вернётся в Италию»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился своим мнением о будущем Алексея Миранчука. Он уверен, что тот вернётся в Италию, где уже выступал в составе «Торино» и «Аталанты». Сейчас Миранчук выступает в Соединённых Штатах Америки за «Атланту», и вскоре ему предстоит сразиться с «Интером Майами» - клубом Лионеля Месси.

- Я думаю, что итальянцы заберут его, если вот так всё пойдет хорошо. «Аталанта»? Я не думаю, что «Аталанта». Кто-то, может, из других клубов. Мне кажется, он в Европу вернется, - цитирует слова Наумова «ВсеПроСпорт».

Наумов руководил московским клубом с 2007 по 2010 год.