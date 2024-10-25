Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал, на сколько процентов ощущает себя русским человеком.

«Могу сказать, что на 75–80 процентов. Я уже люблю сало, люблю баню. Обожаю эту страну», - приводит слова Гилерме телеканал «Матч Премьер».

Напомним, что в «Локо» Маринато оказался ещё в «нулевых», в 2007 году. Пробыл в стане «железнодорожников» он аж до 2024 года, пока летом не покинул клуб свободным агентом. О завершении карьеры пока что известный голкипер не объявлял, поэтому есть вероятность, что мы ещё увидим его в роли игрока в профессиональном футболе.