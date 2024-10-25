Масалитин: «Не факт, что у Федотова в «Рубине» получится»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о потенциальном приходе на тренерский мостик казанского «Рубина» Владимира Федотова. Тренер пока что находится без работы после ухода из ЦСКА в конце прошлого сезона.

«Если делать тренерскую перестановку, то надо её зимой делать, но сейчас смысла нет. Только время бы показало, что получится у Федотова. Но можно и не угадать с тренером, и далеко не факт, что у него получится», - говорит Масалитин для Legalbet.

Как добавил Масалитин, в прошлом сезоне «Рубин» закончил чемпионат на хорошем для казанского клуба восьмом месте. Тренирует команду Рашид Рахимов.

«Они в зоне вылета или что? Ничего искать не надо», - заключил Масалитин.