Московскому «Спартаку» действительно интересен Родриго Саласар из «Браги». Однако проблемой может стать цена, стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Так, португальский топ-клуб оценивает свой актив полузащиты немалую сумму в 20 млн евро.

Ранее один из телеграм-каналов сообщал, что «Спартаку» интересен вариант с подписанием Саласара. Уругвайцу 25 лет, футболист может сыграть как центральным полузащитником, так и правым.

В текущем сезоне Саласар записал в свой актив 12 матчей, в них он оформил шесть голов и пять голевых передач.

С «Брагой» латиноамериканец связан долгосрочным контрактом до 2028 года.