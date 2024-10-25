Тарханов назвал победителя матча «Зенит» - «Локомотив»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Тарханов считает, что «Зенит» сильнее «Локомотива», к тому же «железнодорожники» сдали в последних играх. У «красно-зеленых» много молодых футболистов, у которых пока не очень много опыта, отметил тренер.

— Поэтому, думаю, петербуржцы выиграют. Но не с большой разницей в счете, — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Матч 13-го тура чемпионата России «Зенит» - «Локомотив» состоится 27 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.