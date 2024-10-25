Центральный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может покинуть клуб предстоящей зимой.

По информации Metaratings, в зимнее трансферное окно «Спартак» надеется избавиться от 27-летнего футболиста. Сообщается, что ранее у «красно-белых» было предложение по Мартинсу из Испании, а сейчас к нему проявляют интерес французские клубы. При этом камнем преткновения может стать высокий оклад хавбека в «Спартаке», который составляет 1,6 млн евро в год.

Напомним, Мартинс защищает цвета столичного клуба с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах во всех турнирах, отметился двумя голами и сделал один голевой пас.

Трудовой договор Мартинса со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет четыре миллиона евро.