Царукян: «Пиво? Предпочитаю поиграть на фортепиано»

Звезда «Пари НН» Валерий Царукян высказался о своём отношении к знаменитому пенному напитку, который некоторые футболисты любят пить после матчей.

«Пиво после матчей? Алкоголь вообще не пью. Предпочитаю поиграть на фортепиано после матчей. Из газировки же могу иногда позволить себе колу, но точно не алкоголь», - рассказал футболист для «РБ Спорт».

Напомним, что Царукян при Викторе Ганчаренко забил в двух матчах из двух. В 13 туре РПЛ «горожан» ожидает матч против московского «Спартака» дома в Нижнем Новгороде.

Сам Валерий в текущем сезоне сыграл в 15 матчах, забил в них четыре гола и один раз оформил ассист.