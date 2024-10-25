Центральный защитник бразильского «Крузейро» Жоау Марсело может продолжить карьеру в «Краснодаре». Об этом вещает RTI Esporte.

По сведениям источника, кубанский клуб уже сделал предложение «Крузейро» по Марсело в размере шести миллионов евро. Утверждается, что «быки» готовы предложить 24-летнему игроку трехлетнее трудовое соглашение.

В 2024 году Марсело появился на поле в 45 матчах с учетом всех турниров и сделал три голевые передачи.

Текущий контракт бразильца с «Крузейро» рассчитан до декабря 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Марсело в четыре миллиона евро.