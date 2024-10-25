«Спартак» нашёл серьёзное усиление в Португалии

Центральный полузащитник «Браги» Родриго Саласар может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, «Спартак» проявляет интерес к 25-летнему уругвайцу, который действует на позиции центрального хавбека, но также может сыграть и на правом фланге.

В нынешнем сезоне Родриго появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Действующий контракт Родриго со «Спартаком» рассчитан до 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 миллионов евро.