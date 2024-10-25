Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Давыдов не верит в крупную победу «Спартака» над «Пари НН»

25 Октября 2024 • 21:17 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 6.70 X 4.50 2 1.50
27.10 14:15

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Давыдов высказался о предстоящем матче РПЛ между «красно-белыми» и «Пари НН».

— Нижний Новгород на ходу, будет тяжелый матч. Либо счет будет 1:1, либо минимальная победа «Спартака». Других результатов я здесь не вижу, — приводит слова Давыдова портал «РБ Спорт».

Игра 13-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» - «Спартак» пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало поединка запланировано на 14:15 по московскому времени.

Напомним, в минувшем туре РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Краснодару» (0:3), а «Пари НН» поделил очки с «Ростовом» (1:1).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Давыдов Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Октября
21:25
«Спартак» нашёл серьёзное усиление в Португалии
21:17
Давыдов не верит в крупную победу «Спартака» над «Пари НН»
18:55
Радченко — о возможном уходе Жозе из «Спартака»: Это всё равно какая-то потеря
18:17
Шешуков верит в чемпионство «Спартака»
17:09
Игнатов ответил, может ли «Спартак» бороться за медали текущим составом
16:37
Кечинов: Уход Жозе не станет потерей для «Спартака»
16:24
«Титов и Аленичев могут подхватить «Спартак» — Шикунов
15:30
Радченко не удивится, если «Пари НН» отберёт очки у «Спартака»
24 Октября
20:53
Червиченко — о возможной продаже Бонгонды: В «Спартаке» есть более бесполезные игроки
20:42
Камоцци: «Барко и Промес — футболисты разного уровня»
18:28
Рианчо — о Станковиче: «Плохие парни — не всегда хорошие тренеры!»
17:52
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН – Спартак чемпионата России – 27 октября 2024
23 Октября
20:32
Риера: «Спартак» действительно связывался со мной»
18:45
Камоцци: «Не уверен, что Николсон поможет «Спартаку» в борьбе за трофеи»
18:30
Гладилин: «Бонгонда не стал таким лидером, как Промес, он не определяющий игрок в «Спартаке»
17:44
Геркус: «Я не вижу проблем с Бонгондой»
17:31
«Спартак» повесил ценник на Бонгонду
16:52
«Спартак» опять не угадал с тренером» — Смородская
15:22
Колыванов: «Не вижу прогресса в игре Бонгонды»
15:07
Игрок «Спартака» Игнатов оценил текущую форму Жозе
14:27
Мостовой не поддерживает трансфер Бонгонды из «Спартака»
21 Октября
22:42
Александр Мостовой объяснил отказ «Спартака»: «Им больно за свой авторитет»
20:59
Игнатов: «Сам не понял, как получил травму на тренировке»
18:49
Пономарёв: «Дайте другого тренера «Спартаку» 2
17:20
Игнатов объяснил, как «Спартаку» отыграть отставание от лидера РПЛ
16:41
Ловчев обратился к Станковичу: «Тренер, вы можете научить их играть коллективно?»
16:36
Стало известно, нужен ли Пиняев «Спартаку» 1
15:53
Мостовой — о стажировке: «Они должны умолять, чтобы я пришёл к ним!» 3
15:41
Давыдов: Не вижу чемпионского потенциала у «Спартака»
15:30
Рязанцев признался, что всегда хотел бы видеть «Спартак» на лидирующих позициях
15:07
Зорин покинет «Спартак» 3
14:59
Ганчаренко готов принять Мостового на стажировку 1
20 Октября
23:46
Самедов назвал свой самый памятный гол в футболке «Спартака»
23:19
Игнатов ещё верит в чемпионство «Спартака» 1
22:49
Стало известно, где пройдут зимние сборы «Спартака»
20:13
Радченко: «Спартак» потерял очень много очков
19:52
Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» 5
19:43
Ларин отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Локомотив»
16:34
Глушаков считает, что «Спартак» ещё не потерял шансы на чемпионство
16:25
Футбольный или хоккейный «Спартак»: Мостовой рассказал, кого больше поддерживает
19 Октября
22:42
Бурлак объяснил, при каком условии возможен обмен Зиньковского на Пиняева
21:47
Игрок «Спартака» Чернов рассказал, когда вернётся к тренировкам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» «Спартак» принял решение по Бонгонде У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» Компани – об игроке «Барселоны»: «Он станет одним из лучших защитников в истории» Анчелотти рассказал, за счёт чего «Реал» перевернул матч с «Боруссией» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
«Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал» в матче КХЛ Экс-игрок СКА — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это бизнес, который будет долго работать и продаваться» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.10.24 в 14:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Акрон Акрон
2.28 3.25 3.10
Видео
26.10.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.31 4.80 10.00
Видео
26.10.24 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
1.76 3.80 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Октября
21:54 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал победителя матча «Зенит» - «Локомотив»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Царукян: «Пиво? Предпочитаю поиграть на фортепиано»
21:34 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет купить защитника за 6 млн евро слухи
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл серьёзное усиление в Португалии слухи
21:17 · Россия. Премьер-лига
Давыдов не верит в крупную победу «Спартака» над «Пари НН»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Колыванов объяснил, почему «Локомотиву» будет сложно в гостях у «Зенита»
20:49 · Россия. Премьер-лига
​Силкин: «Осинькин - хороший специалист»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Батраков – талантливый игрок»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал «тёмную лошадку» в борьбе за чемпионство РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА в матче с «Факелом» получит результат, который хочет команда»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА включился в борьбу за первое место в РПЛ»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Логашов: «Зенит» в любой игре всегда будет фаворитом
19:55 · Россия. Премьер-лига
Названа дата дебюта Промеса в ОАЭ
19:51 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Ростов» - «Ахмат» от Бубнова
19:46 · Россия. Премьер-лига
Тамерлан Мусаев рассказал о своей диете, которой придерживается пять лет
19:44 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Факел»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов рассказал, что пожелал Дзюбе
19:36 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала - «Акрон»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Фомин выделил двух самых стабильных игроков РПЛ
19:33 · Россия. Премьер-лига
Уциев – про Адиева: «У Магомеда Мусаевича хорошее будущее»
19:22 · Россия. Премьер-лига
РПЛ находится на уровне чемпионата Греции – оценка Илича
19:13 · Россия. Премьер-лига
Абаев объяснил, за счёт чего в РПЛ появляется интрига
19:02 · Россия. Премьер-лига
​Депутат Госдумы прокомментировал слова Дашина о более безопасной России в сравнении с США
18:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев похвалил РФС
18:55 · Россия. Премьер-лига
Радченко — о возможном уходе Жозе из «Спартака»: Это всё равно какая-то потеря
Все новости