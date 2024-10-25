Давыдов не верит в крупную победу «Спартака» над «Пари НН»

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Давыдов высказался о предстоящем матче РПЛ между «красно-белыми» и «Пари НН».

— Нижний Новгород на ходу, будет тяжелый матч. Либо счет будет 1:1, либо минимальная победа «Спартака». Других результатов я здесь не вижу, — приводит слова Давыдова портал «РБ Спорт».

Игра 13-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» - «Спартак» пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало поединка запланировано на 14:15 по московскому времени.

Напомним, в минувшем туре РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Краснодару» (0:3), а «Пари НН» поделил очки с «Ростовом» (1:1).