Колыванов объяснил, почему «Локомотиву» будет сложно в гостях у «Зенита»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о центральном матче 13 тура РПЛ. В рамках него «Зенит» будет принимать столичный «Локомотив».

«Зенит» набрал хорошую форму: пошли голы и кураж. У «Локо» же был невзрачный матч с «Химками», поражение 0:2, в Кубке победа над «Ростовом» по пенальти. «Зенит» - фаворит, а «Локомотив» будет играть осторожно, стараясь сделать всё, чтобы не пропустить», - делится Колыванов для «Чемпионата».

Напомним, что над данный момент у «Зенита» второе место таблицы РПЛ и 29 очков. У «Локомотива» же в активе 27 очков и третье место турнирной таблицы. Лидирует «Краснодар», 30 очков у «быков».