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​Силкин: «Осинькин - хороший специалист»

25 Октября 2024 • 20:49 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
28.10 18:30

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался в пользу Игоря Осинькина, который недавно пережил не очень приятный момент, когда его едва не уволили из самарских «Крыльев Советов». Силкин считает своего коллегу по тренерскому цеху хорошим специалистом, который сумел наладить игру команды.

- Осинькин? Это плюс для «Крыльев Советов», что его удалось отстоять. Я хорошо знаю Игоря Витальевича, он своей работой доказал, что является хорошим специалистом. Сколько игроков самарский клуб при нем продал, заработав хорошие деньги, - цитирует слова Силкина «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.


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