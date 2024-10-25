Газзаев: «Батраков – талантливый игрок»

Известный тренер Валерий Газзаев поделился комментарием об игре молодого хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Специалист считает, что Батраков является талантливым футболистом, но ему еще предстоит пройти огонь, воду и медные трубы.

— Судя по его интервью, могу сказать, что он достаточно серьезный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст, — приводит слова Газзаева Metaratings.

В этом сезоне чемпионата России 19-летний Батраков появился на поле в 12 встречах, в которых забил семь мячей и стал автором шести голевых передач.

Стоит сказать, что Батраков делит первую строчку в гонке бомбардиров вместе Максимом Глушенковым.