Борис Игнатьев назвал «тёмную лошадку» в борьбе за чемпионство РПЛ

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о шансах московского ЦСКА в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Специалист считает, что Марко Николич уже освоился в ЦСКА, и сейчас команда выглядит увереннее, чем на старте сезона.

— ЦСКА может стать темной лошадкой в чемпионской гонке. Интрига, конечно, в этом сезоне РПЛ радует, — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

По итогам 12 туров ЦСКА находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 23 зачетных балла. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.

Соперником «армейцев» в 13-м туре станет воронежский «Факел». Встреча пройдет 26 октября, начало — в 16:30 по мск.