Масалитин: «ЦСКА в матче с «Факелом» получит результат, который хочет команда»

Бывший российский нападающий Валерий Масалитин высказался о матче 13 тура РПЛ между московским ЦСКА и воронежским «Факелом».

«Знаем, что ЦСКА дома ещё при Федотове играл очень агрессивно, а в гостях позволяет себе вольности. Не знаю, почему и с чем это связано. ЦСКА приложит все силы и получит результат, который хочет команда», - делится Масалитин для Vprognoze.ru.

Напомним, что ЦСКА по итогу 12 туров расположился на четвёртом месте. В активе армейского клуба – 23 очка. «Факел» же в 12 туре победил прямого конкурента в лице «Ахмата» (3:2) и вышел на 14 место с 10 баллами.

Игра ЦСКА – «Факел» намечена на 26 октября.