Гришин: «ЦСКА включился в борьбу за первое место в РПЛ»

Экс-футболист Александр Гришин в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями по матчу 13-го тура Премьер-лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом».

«ЦСКА включился в борьбу за призовые и первое место в РПЛ. У команды хорошая игра. Хотелось, чтобы ЦСКА выиграл, сейчас хороший шанс, чтобы догнать лидеров», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч ЦСКА – «Факел» состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 26 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по столичному времени.

В преддверии поединка московская команда набрала 23 очка и занимает четвертое место в таблице. Подопечные Марко Николича отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.