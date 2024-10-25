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Логашов: «Зенит» в любой игре всегда будет фаворитом

25 Октября 2024 • 20:12 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1 1.67 X 4.15 2 5.10
27.10 19:30

Экс-футболист «Локомотива» Арсений Логашов высказался о предстоящем матче чемпионата России между «железнодорожниками» и «Зенитом».

Логашов заявил, что «Зенит» является фаворитом в любом матче вне зависимости от соперника. При этом он отметил, что у «Локомотива» есть неплохие футболисты в каждой линии, но они все же не дотягивают до «Зенита».

— Если сравнивать по именам, то у «Зенита», конечно, посильнее коллектив, — приводит слова Логашова портал «РБ Спорт».

Игра 13-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 27 октября. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 19:30 по московскому времени.

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