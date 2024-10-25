Названа дата дебюта Промеса в ОАЭ

Гендиректор дубайского «Юнайтед» Илие Чебану ответил на вопрос, когда нидерландский нападающий Квинси Промес дебютирует за клуб.

«Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче против клуба «Хатта», — заявил Чебану «Матч ТВ».

Специалист не стал оценивать текущую форму 32-летнего футболиста, отметив, что все покажет игра.

Стоит сказать, что Промес присоединился к «Юнайтед» еще в сентября, однако долго не мог получить разрешение от местных футбольных властей.

Напомним, с марта текущего года Промесу запрещено покидать ОАЭ до решения суда по экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к семи с половиной годам колонии.