Прогноз на матч «Ростов» - «Ахмат» от Бубнова

В поединке 13-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на выезде сыграет против «Ростова». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. Карпину и его команде нужно рвать и метать, чтобы не опуститься ниже. После фиаско в Кубке наверняка ждал разнос. Возможно, это поможет встряхнуться ростовчанам», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Ростове-на-Дону завтра, 26 октября. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед матчем подопечные Валерия Карпина с 13 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а грозненская команда (6) является главным аутсайдером.