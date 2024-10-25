Тамерлан Мусаев рассказал о своей диете, которой придерживается пять лет

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о своём режиме питания. Его он придерживается, по его собственным словам, уже на протяжении пяти лет.

«Понятное дело, не ем сладкое, а фрукты позволяю лишь в первой половине дня. Хлеб только из цельного зерна. Газировки и соки не пью — только воду и чай, в неделю раз перед игрой — кофе. Таким правилам уже около пяти лет соответствую», - говорит Мусаев для пресс-службы московских «армейцев».

Напомним, что Мусаев с прошлой зимы играет в московском ЦСКА. В текущем сезоне у Тамерлана в активе семь голов и два ассиста в 18 матчах в рамках РПЛ и Кубка России.