Бубнов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Факел»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился соображениями по матчу 13-го тура Премьер-лиги между столичным ЦСКА и воронежским «Факелом».

«2:0. «Армейцы» будут явными фаворитами в этой встрече. ЦСКА сильнее во всех линиях. Поэтому прогнозирую уверенную победу хозяев», - цитирует Александра Sportbox.

Встреча «армейцев» и воронежского коллектива состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 26 октября. Начало игры запланировано в 16:30 по московскому времени. После 12 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 23 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Факел», в свою очередь, с десятью очками находится на 14-й позиции.