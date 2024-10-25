Олег Иванов рассказал, что пожелал Дзюбе

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, какие пожелания адресовал своему хорошему знакомому и форварду «Акрона» Артёму Дзюбе.

«Мы с Тёмой в сборной пересекались, у нас хорошие отношения. Пожелал ему скорее восстановиться после травмы и побить рекорд Лоськова», - говорит Иванов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» и «Акрон» встречались на неделе в Кубке России. В результате встречи «Рубин» отправился в Путь РПЛ Кубка, а «Акрон» - в Путь регионов. Дзюба на поле не появился, в матче РПЛ против «Зенита» в 12 туре он получил мышечное повреждение и покинул матч в самом начале.