Руслан Нигматуллин считает, что «Локомотиву» по силам не проиграть «Зениту»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном матче 13-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет «железнодорожников».

- Для вас «Зенит» - явный фаворит этого матча?

- У «Зенита» свои сильные стороны, у «Локомотива» - свои. И эти козыри позволяют «железнодорожникам» находиться вверху турнирной таблицы. Уверен, «Локомотиву» по силам не проиграть питерцам.

- Какие есть козыри у «Локомотива» для этого?

- Талантливая молодежь и вектор развития, который мне гораздо ближе, нежели зенитовский.

- «Локомотив» много пропустил в РПЛ - 16 мячей, а у «Зенита» - 4. Ожидаете проблемы в обороне «железнодорожников», учитывая атаку питерцев?

- Понятно, что этот матч не будет легкой прогулкой для команды Галактионова, потому что «Зенит» гораздо сильнее «Химок», которым москвичи недавно уступили. Да, у «Локомотива» молодая, яркая команда, но проблема молодости – это нестабильность. Пару провалов уже было, и я надеюсь, что «Зенит» будет серьезной мотивацией, чтобы показать все свои сильные качества.

- Как такое поражение «Химкам» может отразиться на «железнодорожниках»?

- Никак. После этого матча москвичи уже играли основным составом с «Ростовом». Да, встреча получилось непростая, но ребята проявили характер и победили в серии пенальти. Ничего страшного в проигрыше «Химкам» нет. Им тоже когда-то надо было побеждать, учитывая их неплохой состав.

- В Кубке России Семак поберег основной состав, а Галактионов наоборот, выпустил сильнейших игроков, при том, что в матче с «Химками» показалось, что у «железнодорожников» проблемы со свежестью. Как думаете, кто поступил правильнее, учитывая предстоящий матч?

- Не знаю, какие были проблемы со свежестью. Сейчас был перерыв на сборную, и за последние две недели не так много прошло матчей. Наоборот, чтобы добавить новые эмоции, Галактионов выпустил основной состав. Нужно было преодолевать кризисный матч с «Химками» через игру.

Реклама

- Рассматриваете «Локомотив» как реального претендента на золотые медали?

- Я думал, что команда вообще провалит сезон. Поэтому предсказывать не берусь. Думаю, место в тройке будет успешным для этой команды и состава. В любом случае, как я говорил, мне ближе то, что делает нынешний «Локомотив», нежели «Зенит». Понятно, что у каждого свои задачи и тактика, но прекрасно работающая академия «железнодорожников» приносит хороший результат в виде игроков. У «Зенита» не менее хорошая академия, но футболисты идут в никуда. Они развиваются уже в других командах. Можно, в принципе, ее закрывать, учитывая, для чего она нужна. Но Семак – прекрасный тренер, просто у него такая стратегия, при которой он рассчитывает на готовых футболистов, а не растит их. Поэтому Галактионов для футбола и молодых ребят лучше.

- Дуглас Сантос получил российский паспорт, и не будет считаться легионером. Как вы к этому отнеслись?

- Может, на каком-то этапе под серьезные задачи, например, чемпионат мира, да. А здесь решение было локальных задач, чтобы еще больше усилить команду, чтобы можно было поставить в состав еще одного легионера. А для сборной смысла никакого не вижу. С командой Бруней мы и без него справимся. Он будет только мешаться. Сейчас у нас много талантливых ребят, которых можно посмотреть и подготовить к более высоким задачам. Этот паспорт не для сборной.

- Не верите, что Сантос хотя бы один матч проведет за нашу сборную?

- Он может провести и пятьдесят, но в плане развития российского футбол это так себе решение.

Елена Григорьевская