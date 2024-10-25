Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала - «Акрон»

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» на домашнем стадионе сыграет против тольяттинского «Акрона». Своими мыслями о поединке поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Обеим командам нужны очки, но махачкалинцы играют дома, поэтому они сумеют выстоять и победить, хоть и с трудом», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч между «Динамо» и «Акроном» состоится в субботу, 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева с 11 баллами занимают 12-е место в турнирной таблице, а гости (12) располагаются на десятой позиции.