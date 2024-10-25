Фомин выделил двух самых стабильных игроков РПЛ

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о том, кто является самым стабильным футболистом РПЛ на данный момент.

— Дуглас Сантос. А из россиян? Иван Обляков, — цитирует Фомина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник «Зенита» Сантос принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров и сделал четыре голевые передачи.

Атакующий хавбек ЦСКА Иван Обляков забил четыре мяча и оформил четыре ассиста в 17 сыгранных матчах.

После 12 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», набравший 30 очков. «Зенит» идет вторым, отставая на один балл. Тройку замыкает «Локомотив», на счету клуба 27 баллов.