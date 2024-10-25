Уциев – про Адиева: «У Магомеда Мусаевича хорошее будущее»

Легенда грозненского «Ахмата» Ризван Уциев высказался о Магомеде Адиеве. Тренер возглавлял грозненский клуб с конца прошлого сезона, однако в сезоне текущем покинул свой пост.

«У Магомеда Мусаевича хорошее будущее. Он квалифицированный специалист, очень многое делал для команды, просто нам чего‑то не хватало, но чего именно сказать не могу», - говорит Уциев с телеканалом «Матч ТВ».

На данный момент «Ахмат» возглавляет Сергей Ташуев, однако грозненцы всё ещё не могут одержать первую победу в сезоне РПЛ. У клуба шесть ничьих и шесть поражений за 12 туров.

«У Адиева играли в пять защитников, при Ташуеве тактика сменилась, стало больше контроля мяча. У всех разный подход», - добавляет Уциев.