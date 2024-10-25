РПЛ находится на уровне чемпионата Греции – оценка Илича

Саша Илич, который недавно был уволен с поста главного тренера «Пари НН», оценил уровень Российской премьер-лиги. По словам сербского специалиста, уровень чемпионата России снизился, учитывая в том числе отстранение от еврокубков.

«Моё мнение – РПЛ остаётся сильным чемпионатом, РПЛ по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках», - цитирует Илича «РБ Спорт».

Напомним, что из «Пари НН» Саша Илич был уволен по причине неудовлетворительных результатов. Вскоре после этого главным тренером нижегородцев стал белорусский специалист Виктор Ганчаренко. На текущий момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.