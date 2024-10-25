Наумов: «У «Локомотива» в этом чемпионате и не было шансов на золото»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном матче 13-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет «Локомотив».

- «Зенит» - явный фаворит этого матча?

- Да, именно эта команда является фаворитом, потому что она более стабильна в игре. Кроме того, матч пройдет в Питере.

- «Локомотив» много пропускает - 16 мячей, а у «Зенита» - 4. Ожидаете проблемы в обороне «железнодорожников», учитывая атаку питерцев?

- Думаю, что «Зенит» забьет, потому что у него действительно сильная атака. А вот москвичи допускают очень много ошибок в обороне. Но я надеюсь на то, что «железнодорожники» ответят острыми и быстрыми контратаками. Мне жаль, что Самошникова дисквалифицировали, потому что он здорово умеет разгонять такие контрвыпады. Но, у «Локомотива» все равно много быстрых и резких футболистов, например, Пиняев, Батраков, Севикян. Думаю, гости построят игру именно на этом. Но им, прежде всего, необходимо сыграть надежно в обороне. Что не всегда получается.

- «Локомотив» неожиданно проиграл «Химкам» в прошлом туре. Как такое поражение может отразиться на команде? Может быть, мотивация повысится, потому что отступать некуда, если «железнодорожники» хотят бороться за первые места?

- Я бы не сказал, что это поражение было неожиданным. У молодой команды, в которой много молодых ребят, как правило, имеется несколько провалов за сезон. Неудачные матчи у «Локомотива» еще будут. Это говорит о том, что команда еще не имеет того турнирного опыта, который есть у «Зенита». Даже «Краснодар» более опытен в этом вопросе, чем «Локомотив». Так что провал для меня был предсказуем. Благо, что после матча в Химках была игра в «Ростове», где все было позитивно. Команда сыграла неплохо, несмотря на то, что пропустила два мяча. Но победа одержана, эмоции остались хорошие, плюс почти всем футболистам дали игровую практику. Так что эмоционально этой победой москвичи немного взбодрились.

- Вам не кажется, что у «Локомотива» будут проблемы со свежестью, потому что возможности для ротации у Галактионова не такие большие, как у «Зенита»?

- Галактионов очень правильно все построил. Он в Кубке России дал больше играть тем, у кого меньше практики. Но и тех, у кого ее хватает, нельзя оставлять без игрового тонуса, чтобы его не потерять. Так что я не думаю, что будет особая физическая усталость.

- Не считаете, что для «Локомотива» матч с «Зенитом» может стать последним шансом побороться за золото в этом чемпионате?

- У «Локомотива» и не было шансов на золото в этом сезоне. Маленький шанс появился у «Краснодара», но это только для интриги. А на самом деле чемпионом станет «Зенит». Не думаю, что у кого-то получится опередить его. Связываю это с подбором игроков, при котором на поле выходят по десять бразильцев, с длиной скамейки, которая имеет большое значение на длинной дистанции, с финансовой стабильностью клуба, с организацией работы. Хорошо, что появился «Краснодар», который создает ощущение конкуренции, но я думаю, что южане тоже провалят пару–тройку матчей.

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- Дуглас Сантос получил российский паспорт и не будет считаться легионером. Как вы к этому отнеслись?

- Натурализация бывает разная. Я помню, как получал российский паспорт Гильерме. Я принял это естественно, потому что он сам все делал. Не было никаких специальных указов. Он пошел получать документ как человек, который долгое время живет в России и знает русский язык. Гилерме сдал языковой экзамен, все документы оформлял сам. Он сам захотел стать россиянином и получил гражданство. Такие вещи можно приветствовать. А Дуглас Сантос получил паспорт по специальному указу. Ему присвоено гражданство как человеку, который внес большой вклад в развитие футбола в России.

Елена Григорьевская