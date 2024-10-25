Абаев объяснил, за счёт чего в РПЛ появляется интрига

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался об игре санкт-петербургского «Зенита».

— «Зенит» не в каждом матче играет в полную силу, поэтому у нас в чемпионате и возникает борьба за первое место, — цитирует Абаева Metaratings.

После 12 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 29 очков. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет один балл.

В ближайшие выходные дни «Зенит» примет у себя дома «Локомотив». Игра 13-го тура РПЛ пройдет 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.