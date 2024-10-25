​Депутат Госдумы прокомментировал слова Дашина о более безопасной России в сравнении с США

Российский полузащитник Павел Дашин перебрался в Соединённые Штаты Америки, после чего достаточно неожиданно для общественности заявил о том, что в России чувствовал себя в большей безопасности, нежели в «главной демократии мира». Его слова прокомментировал Дмитрий Свищев, депутат Государственной Думы Российской Федерации.

- Это известный факт. Россия — одна из самых безопасных и комфортных стран в мире. Так что такие выводы не должны быть удивительны. К сожалению, мы сами слишком редко это ценим, - цитирует слова Свищева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Дашин является воспитанником лидирующего в РПЛ «Краснодара».