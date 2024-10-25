Газзаев похвалил РФС

Известный тренер Валерий Газзаев похвалил Российский футбольный союз за работу по поиску соперников для товарищеских матчей национальной сборной.

По словам Газзаева, РФС делает всё возможное, чтобы проводить товарищеские игры, хотя многие отказываются, и приходится выбирать в соперники сборную Брунея.

«К сожалению, других соперников нет, но хотя бы это международный матч. Сейчас РФС нужно на перспективу, на следующий год, искать достойных соперников, потому что наша сборная должна проводить контрольные матчи», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Брунея состоится в пятницу, 15 ноября. Команды сыграют в Краснодаре.

Добавим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.