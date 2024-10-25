Радченко — о возможном уходе Жозе из «Спартака»: Это всё равно какая-то потеря

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе форварда Виллиана Жозе из столичного клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может расстаться с 32-летним бразильцем ближайшей зимой.

По мнению Радченко, уход любого игрока из команды является некой потерей.

«Если игрок не хочет оставаться в «Спартаке», то вряд ли нужно рассчитывать на такого футболиста», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

При этом специалист добавил, что сейчас в «Спартаке» в целом происходит много странных вещей, не говоря уже о продаже Жозе спустя полгода после покупки.

В составе «красно-белых» Жозе появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и забил один мяч.