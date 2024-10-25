​Дьяков: «Пьянич - игрок высочайшего уровня»

Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков не удивлён уверенными выступлениями боснийского полузащитника Миралема Пьянича, ныне защищающего цвета ЦСКА. По его словам, Пьянич - игрок высочайшего класса, и не зря в его карьере были такие клубы, как туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

- Пьянич – игрок высочайшего уровня. Об это говорит то, что в «Ювентус» и «Барселону» просто так не попадают, - цитирует слова Виталия Дьякова Vprognoze.ru.

В настоящий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата клуб сыграет с «Факелом».